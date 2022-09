Milano, aggrediscono un giovane dopo una lite in discoteca: 4 arresti (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – Quattro giovani, due italiani di 21 e 24 anni e due 25enni di origine kosovara, sono stati arrestati questa mattina a seguito dell’aggressione ai danni di un 26enne ghanese, seguita ad una lite avvenuta lo scorso 13 febbraio in una discoteca di Rescaldina, nel milanese. I quattro sono accusati, a vario titolo, di tentato omicidio in concorso. Le indagini, coordinate dalla procura di Busto Arsizio, hanno permesso di accertare che, poco prima del ferimento del 26enne, vi era stata una violenta lite, scattata all’interno della discoteca per futili motivi, tra la vittima e un 26enne di nazionalità dominicana che, nel corso della stessa mattinata del 13 febbraio, era stato poi sottoposto a fermo. Ulteriori verifiche hanno quindi permesso di ricostruire dettagliatamente i fatti e di accertare che quella ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – Quattro giovani, due italiani di 21 e 24 anni e due 25enni di origine kosovara, sono stati arrestati questa mattina a seguito dell’aggressione ai danni di un 26enne ghanese, seguita ad unaavvenuta lo scorso 13 febbraio in unadi Rescaldina, nel milanese. I quattro sono accusati, a vario titolo, di tentato omicidio in concorso. Le indagini, coordinate dalla procura di Busto Arsizio, hanno permesso di accertare che, poco prima del ferimento del 26enne, vi era stata una violenta, scattata all’interno dellaper futili motivi, tra la vittima e un 26enne di nazionalità dominicana che, nel corso della stessa mattinata del 13 febbraio, era stato poi sottoposto a fermo. Ulteriori verifiche hanno quindi permesso di ricostruire dettagliatamente i fatti e di accertare che quella ...

