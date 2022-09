«Max | Cairo mi sfotte | mi manda i meme di Bremer» La vera telefonata tra Agnelli e Allegri

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 20 settembre 2022) -Il telefono da lei chiamato non è al momento raggiungibile, si prega di esonerare più tardi. -Dai su, non scherzare Max -Ciao Andrea come stai? Che mi dici di bello? Hai visto che temporali? Non ci sono più le mezz… -Max mi stai cojonando? -Scusa presidente… c’è Pavel lì con te? Se c’è puoi dirmelo, ho sentito la musica, voci di tope, Eu amigu Charlie Brown…. -Ti chiamo da Villar Perosa, Max. Dobbiamo parlare -No, Villar Perosa no! -Non sei tu, e non sono nemmeno io per la verità… -E chi è?! -Mio cugino. L’hai letta La Stampa stamattina? Quello ci gode. Tifa contro ormai. Io ormai tifo per la Red Bull solo per ripicca. –Che vuole John da me? Non gli basta Binotto? -Eh, Max. Dai che l’hai capito. Col Monza abbiamo perso… Palladino… Ha segnato uno che sono quasi certo che faceva le fotocopie alla Continassa.mi, mii ...