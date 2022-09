Malagò: «San Siro demolito? Ottenuto Giochi grazie a stadio» (Di martedì 20 settembre 2022) «San Siro? Non sarebbe corretto dare una mia opinione. È una vicenda della città di Milano, del Comune e dei tifosi. Ma una cosa la penso, dobbiamo essere seri. Abbiamo Ottenuto le Olimpiadi invernali presentando la candidatura con lo stadio di San Siro come teatro della cerimonia inaugurale, con 80mila persone e a budget ricavi L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 20 settembre 2022) «San? Non sarebbe corretto dare una mia opinione. È una vicenda della città di Milano, del Comune e dei tifosi. Ma una cosa la penso, dobbiamo essere seri. Abbiamole Olimpiadi invernali presentando la candidatura con lodi Sancome teatro della cerimonia inaugurale, con 80mila persone e a budget ricavi L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

