LO SAPEVATE CHE – A quando risale il primo test antidoping? (Di martedì 20 settembre 2022) Il problema del doping comincia a manifestarsi durante le Olimpiadi di Roma 1960. I Giochi si svolgono nella Capitale dal 25 agosto all’11 settembre. Il ciclista su strada danese Knud Enemark Jensen muore il 26 agosto durante lo svolgimento della 100 chilometri a squadre olimpica: a metà della prova Enemark perde l’equilibrio e cade fratturandosi il cranio. Il ciclista viene trasportato d’urgenza al Sant’Eugenio di Roma, entra in coma e, pur posto in una tenda ad ossigeno, viene dichiarato morto tre ore dopo l’incidente. I risultati dell’autopsia comunicano che la causa della caduta non è una semplice insolazione (come si pensa inizialmente) ma un’intossicazione dovuta all’assunzione di una forte dose di stimolanti via endovena aggravata dallo sforzo fisico compiuto durante la prova. A seguito della morte di Enemark il Comitato Olimpico Internazionale istituisce nel 1967 una ... Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022) Il problema del doping comincia a manifestarsi durante le Olimpiadi di Roma 1960. I Giochi si svolgono nella Capitale dal 25 agosto all’11 settembre. Il ciclista su strada danese Knud Enemark Jensen muore il 26 agosto durante lo svolgimento della 100 chilometri a squadre olimpica: a metà della prova Enemark perde l’equilibrio e cade fratturandosi il cranio. Il ciclista viene trasportato d’urgenza al Sant’Eugenio di Roma, entra in coma e, pur posto in una tenda ad ossigeno, viene dichiarato morto tre ore dopo l’incidente. I risultati dell’autopsia comunicano che la causa della caduta non è una semplice insolazione (come si pensa inizialmente) ma un’intossicazione dovuta all’assunzione di una forte dose di stimolanti via endovena aggravata dallo sforzo fisico compiuto durante la prova. A seguito della morte di Enemark il Comitato Olimpico Internazionale istituisce nel 1967 una ...

Focus_it : RT @FocusStoria: #AccaddeOggi #20settembre 1870, giorno della breccia di Porta Pia. Sapevate che per farla sembrare ancora più... epica s… - ReporterGourmet : Lo sapevate? Una delle migliori cantine pugliesi ha anche un’osteria gourmet! Da Origano troverete fettuccine al Ne… - FocusStoria : #AccaddeOggi #20settembre 1870, giorno della breccia di Porta Pia. Sapevate che per farla sembrare ancora più...… - nessuno4008 : RT @scottecs: Ma voi lo sapete che ci sono i quaderni con i miei disegni, in collaborazione con Comix? Righe, quadretti e perfino bianchi?… - tatmch_ : RT @dreamingtom_: ma lo sapevate che la principessa Anna stava per essere rapita nel 1974 quando un uomo di nome Ian Ball sparò alla sua au… -