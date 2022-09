Lazio, Lazzari: «Diversi infortuni negli ultimi anni. Quando succede…» (Di martedì 20 settembre 2022) L’esterno della Lazio Manuel Lazzari ha parlato degli infortuni avuti negli ultimi anni: le sue dichiarazioni Manuel Lazzari, esterno della Lazio, è intervenuto nel corso del convegno “Focus on Football Medicine” elogiato la qualità delle strutture di Formello in reLazione agli infortuni. LE PAROLE – «negli ultimi anni ho avuto Diversi infortuni muscolari, oramai ho imparato come si guarisce dai vari stop. Siamo fortunati a Formello ad avere le strutture per recuperare subito, dalla piscina alla palestra passando per le cure dei dottori e dei fisioterapisti fino al ritorno in campo. Noi calciatori ci sentiamo protetti ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022) L’esterno dellaManuelha parlato degliavuti: le sue dichiarazioni Manuel, esterno della, è intervenuto nel corso del convegno “Focus on Football Medicine” elogiato la qualità delle strutture di Formello in rene agli. LE PAROLE – «ho avutomuscolari, oramai ho imparato come si guarisce dai vari stop. Siamo fortunati a Formello ad avere le strutture per recuperare subito, dalla piscina alla palestra passando per le cure dei dottori e dei fisioterapisti fino al ritorno in campo. Noi calciatori ci sentiamo protetti ...

TuttoFanta : ??#LAZIO, le parole di #Lazzari: “Negli ultimi anni ho avuto diversi infortuni muscolari, oramai ho imparato come si… - Noibiancocelest : Lazio, Lazzari al “Focus on Football Medicine”: “A Formello noi calciatori ci sentiamo protetti” - zazoomblog : Lazio Lazzari: "Ho avuto diversi infortuni. Ormai so come si guarisce dai vari stop" - #Lazio… - sportli26181512 : Lazio, Lazzari: 'Ho avuto diversi infortuni. Ormai so come si guarisce dai vari stop': Manuel Lazzari oggi è interv… - LALAZIOMIA : Lazio, Lazzari: 'Ho avuto diversi infortuni. Ormai so come si guarisce dai vari stop' -