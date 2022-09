'Il Var contestato, ma ha ridotto gli errori' - Sport - quotidiano.net (Di martedì 20 settembre 2022) Nicola Rizzoli difende la tecnologia: 'Prima c'era il 6% di decisioni sbagliate, ora è l'1 - 2%. Magari l'avessi avuta quando ... Leggi su quotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Nicola Rizzoli difende la tecnologia: 'Prima c'era il 6% di decisioni sbagliate, ora è l'1 - 2%. Magari l'avessi avuta quando ...

MicheleAnnibale : RT @RaiSport: Questo l'episodio contestato da Mourinho. #Zaniolo trattenuto al limite dell'area. Saccani: 'Non c'è rigore. Trattenuta lieve… - RaiSport : Questo l'episodio contestato da Mourinho. #Zaniolo trattenuto al limite dell'area. Saccani: 'Non c'è rigore. Tratte… - giupi19830517 : @pisto_gol Contro la Roma avevamo un rigore x un mani, var muto. Rigore non dato. Fosse stato de ligt avrebbero con… - marcoparo : @SoloMilan68 Probabilmente il Var non aveva neanche queste immagini, dove il dubbio è maggiore. È il tipo di fuorig… - luca_carioli : E una quarantina hanno messo il like a questo. Come se io avessi mai contestato lo strumento VAR ??????? Io ho sempre… -