Il Corsivo diventa materia scolastica a San Daniele del Friuli

(Di martedì 20 settembre 2022) Che la scrittura a mano sia di fondamentale importanza per potenziare capacità di concentrazione, memoria, organizzazione del pensiero e proprietà di linguaggio è dimostrato da numerosi studi scientifici e dall’esperienza di innumerevoli insegnanti ed educatori. Perché allora non farlare unadi studio a tutti gli effetti? InVenezia Giulia sono i primi a crederci, per la precisione a San(UD): è qui che un istituto superiore, il Vincenzo Manzini, l’Assessorato regionale all’Istruzione e una scuola di calligrafia hanno unito le forze per un progetto unico nel suo genere. «Per tutto il mese di settembre otto classi dell’istituto, circa 150 ragazzi, frequenteranno un corso di 15 ore incentrato sulitaliano, completo di scheda di valutazione personalizzata con ...

