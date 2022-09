Il “caso Lobotka”, da panchinaro a titolare fisso: ora è indispensabile per il Napoli (Di martedì 20 settembre 2022) È proprio vero, l’essere tecnicamente forte ed avere tutte le carte in regola non basta per arrivare all’apice del calcio. Altrimenti staremmo parlando di tanti, tantissimi calciatori che avrebbero potuto fare e sarebbero potuti essere. Vedi James Rodriguez, pagato ben ottanta milioni da Florentino Perez per portarlo al Real Madrid e ora in cerca di riscatto sotto le pendici del Pireo, sponda Olympiacos. Vedi lo stesso Mario Balotelli, sarebbe potuto essere chissà ché e invece, ora, con la maglia del Sion si gioca l’ennesima carta per rilanciarsi. E ce ne sono di tanti altri così. FOTO: Getty – James Rodriguez Vuoi per sfortuna, vuoi per decisioni altrui o anche per errori personali. Fatto sta che l’essere forti da solo non basta. Arriviamo al “caso” Stanislav Lobotka per esempio, arrivato all’ombra del Vesuvio dopo le grandissime prestazioni ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 20 settembre 2022) È proprio vero, l’essere tecnicamente forte ed avere tutte le carte in regola non basta per arrivare all’apice del calcio. Altrimenti staremmo parlando di tanti, tantissimi calciatori che avrebbero potuto fare e sarebbero potuti essere. Vedi James Rodriguez, pagato ben ottanta milioni da Florentino Perez per portarlo al Real Madrid e ora in cerca di riscatto sotto le pendici del Pireo, sponda Olympiacos. Vedi lo stesso Mario Balotelli, sarebbe potuto essere chissà ché e invece, ora, con la maglia del Sion si gioca l’ennesima carta per rilanciarsi. E ce ne sono di tanti altri così. FOTO: Getty – James Rodriguez Vuoi per sfortuna, vuoi per decisioni altrui o anche per errori personali. Fatto sta che l’essere forti da solo non basta. Arriviamo al “” Stanislavper esempio, arrivato all’ombra del Vesuvio dopo le grandissime prestazioni ...

kitammuort_93 : @manuacm19 @rvotebannate Ieri lobotka ha fatto il fenomeno perche non c' era pressione da parte di CDK, non a caso… - RijkST8 : @Captivus_acm @loca_acm Isma nella sua giornata può giocare in qualsiasi squadra al mondo. Lobotka nella sua giorna… - MarkRossonero7 : @wazzaCN @Wazza Si sono d'accordo il Milan meritava di più ma il Napoli non ha vinto per caso.. squadra solida fort… - FJack02 : @PIvan17 @sscnapoli Ma perché non guardate le partite? Mo ve la vorreste prendere con sto ragazzo. Adesso deve per… - Bush_acm : @TeofiloSteven Lobotka è troppo forte cazzo, non a caso è un giocatore quasi identico a Bennacer -