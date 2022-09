Grand Theft Auto VI: leak di GTA 6, Rockstar commenta (Di martedì 20 settembre 2022) Il leak su GTA 6 che non ti aspetti: ore di materiale svelano molto di Grand Theft Auto VI, e l’ira di Rockstar non si è fatta attendere Non meno di novanta video sono l’oggetto di un colossale leak con cui il pubblico ha conosciuto nuovi dettagli su GTA 6, o per meglio dire Grand Theft Auto VI, e Rockstar ha confermato molto a malincuore le indiscrezioni. Jason Schreier su Twitter ha commentato l’accaduto dissipando ogni dubbio sulla veridicità dei dettagli emersi, compresi Vice City come scenario e i due personaggi giocabili, tra cui uno femminile. C’è di tutto: gameplay dell’open world, combattimenti, armi, veicoli, interazioni con NPC e interni. Tra le prove schiaccianti abbiamo anche i brand ... Leggi su tuttotek (Di martedì 20 settembre 2022) Ilsu GTA 6 che non ti aspetti: ore di materiale svelano molto diVI, e l’ira dinon si è fatta attendere Non meno di novanta video sono l’oggetto di un colossalecon cui il pubblico ha conosciuto nuovi dettagli su GTA 6, o per meglio direVI, eha confermato molto a malincuore le indiscrezioni. Jason Schreier su Twitter hato l’accaduto dissipando ogni dubbio sulla veridicità dei dettagli emersi, compresi Vice City come scenario e i due personaggi giocabili, tra cui uno femminile. C’è di tutto: gameplay dell’open world, combattimenti, armi, veicoli, interazioni con NPC e interni. Tra le prove schiaccianti abbiamo anche i brand ...

tuttoteKit : Grand Theft Auto VI: leak di GTA 6, Rockstar commenta #GrandTheftAuto6 #GrandTheftAutoVI #GTA6 #GTAVI… - Leryn23212354 : RT @GameStopItalia: Un messaggio da Rockstar riguardante il leak di GTA VI ?? - Il_Paradroide : Grand Theft Auto V è acquistabile ad un prezzo scontato per PS5 e Xbox Series X @IGNitalia - ArmandaGelsomin : RT @IGNitalia: Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition scende ancora di prezzo su Amazon @IGNitalia - ArmandaGelsomin : RT @IGNitalia: Grand Theft Auto V è acquistabile ad un prezzo scontato per PS5 e Xbox Series X @IGNitalia -