GF Vip | Alfonso Signorini dà inizio alle danze ma i fan notano un dettaglio

queen_adnknesh : RT @blogtivvu: GF Vip 7, i fan di Jessica Selassiè delusi da Alfonso Signorini: ecco per quale motivo - gianceleste : GF Vip, un bordello senza identificazione di genere, questa la gente scelta che piace ad Alfonso signorini. Mi stup… - BulloManuela : RT @Miki8215: Alfonso e le sue genialità!!! Gf vip party con PRETELLI Gf vip con la SALEMIVe l'esercito #prelemi fa salire l'audience!!!! #… - verrilloluca90 : RT @blogtivvu: GF Vip 7, i fan di Jessica Selassiè delusi da Alfonso Signorini: ecco per quale motivo - flazia24 : RT @BITCHYFit: Alfonso ti saremo grati a vita per averci donato Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello Vip #GFVip -

L'argomento verrà affrontato daSignorini nelle prossime puntate del Grande Fratello, che andranno in onda ogni settimana col doppio appuntamento del lunedì e giovedì. Il conduttore e ...In occasione della prima puntata del GF2022 , andata in onda ieri - 19 settembre - su Canale 5 , dopo le clip di presentazione dei nuovi concorrenti del reality condotto daSignorini , è ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Al GF Vip 2022, Elenoire Ferruzzi esplicita subito il suo interesse per Antonino Spinalbese: vuole dormire con lui.