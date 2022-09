Finalmente una candela profumata per i fanatici delle sneakers

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 20 settembre 2022) “Sono l’unico che ama l’odorescarpe nuove?”, ha chiesto un utente ai tre milioni di sneakerhead del sottoforum di Reddit dedicato alle sneaker. La domanda è stata postata, qualche anno fa, insieme a un selfie dell’intervistato con il naso immerso in una Air Jordan. Il gruppo si è trovato d’accordo: No, non erano soli.