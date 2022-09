(Di martedì 20 settembre 2022) Così l’diventa: uno studio italiano coordinato dall’IRCCS San Martino di Genova ha appena compiuto un importante passo avanti nella comprensione dei meccanismi che portano allo sviluppo della malattia in seguito...

un possibile mix di fattori che renderebbe l'cronica. Secondo un nuovo studio multicentrico italiano, coordinato dall'Irccs San Martino di Genova, alla base vi sarebbero ...... 'I dati mostrano che ciò accade nel 44% dei pazienti colpiti da un attacco autoimmune al sistema nervoso centrale ma soprattutto che il rischio di successivaaumenta se le crisi acute sono ... Epilessia, identificato il mix di fattori che la rende "cronica" Le cause sono molteplici e vanno da una predisposizione genetica a traumi cranici, da tumori a malattie infiammatorie del sistema nervoso ...Diversi fattori predicono la probabilità di sviluppare crisi epilettiche ricorrenti in seguito a un attacco autoimmunitario del cervello: crisi acute resistenti alle terapie nonostante l'uso di molti ...