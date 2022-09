Energia rinnovabile, le semplificazioni di Draghi non sbloccano gli impianti: “Confusione tra norme, decreti attuativi mancanti e troppi enti coinvolti” (Di martedì 20 settembre 2022) Da gennaio a giugno 2022 le fonti energetiche rinnovabili hanno prodotto il 14% di Energia in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, passando da 59,7 a 52,3 terawattora. Nello stesso periodo sono stati installati impianti per una potenza di 1.211 MW: il 168% in più rispetto al 2021, ma si parla comunque di solo 1,2 gigawatt. Troppo poco per i target europei e i bisogni italiani, in questa fase di prezzi del gas alle stelle. Non va meglio se si guarda la copertura del fabbisogno elettrico nazionale ferma al 33%. Era quasi al 39% nello stesso periodo dell’anno scorso e a più del 41% nel 2020. Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in un’intervista a Radio 24, ha parlato di “una quantità enorme di potenza energetica di impianti nuovi” ferma perché “ci sono le sovrintendenze che bloccano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Da gennaio a giugno 2022 le fonti energetiche rinnovabili hanno prodotto il 14% diin meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, passando da 59,7 a 52,3 terawattora. Nello stesso periodo sono stati installatiper una potenza di 1.211 MW: il 168% in più rispetto al 2021, ma si parla comunque di solo 1,2 gigawatt. Troppo poco per i target europei e i bisogni italiani, in questa fase di prezzi del gas alle stelle. Non va meglio se si guarda la copertura del fabbisogno elettrico nazionale ferma al 33%. Era quasi al 39% nello stesso periodo dell’anno scorso e a più del 41% nel 2020. Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in un’intervista a Radio 24, ha parlato di “una quantità edi potenza energetica dinuovi” ferma perché “ci sono le sovrintendenze che bloccano ...

TheExtremista : @FartFromAmerika Ahahah eliminano una importante fonte di energia rinnovabile nel mezzo di una crisi energetica.… - AlessiaVaralda : L’energia #rinnovabile è un punto chiave per lo sviluppo e la ripresa del Paese, soprattutto ora. Non è un caso che… - 515GlobalEnergy : RT @italiagaseluce: Non aspettare! Scegli il futuro! Assistenza a 5 stelle Energia 100% rinnovabile Tariffa migliore per ogni mese #energ… - pgallir : @OfficialTozzi Ottimo. Mi chiedo infatti quale possa essere l'impatto ambientale con riferimento anche al dissesto… - merighim : @Barbarab1974FAN Fonte d’energia rinnovabile -