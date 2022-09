Elezioni | selfie Meloni sul palco di Palermo e abbraccio con Schifani

Elo9999 : Oggi andranno tutti in processione nei paesi colpiti dal disastro Tutto fa elezioni! #mortaccivostra Salvini fatti… - Filipporampa4 : @Fiammailmionome Si è rincoglionito. Si sta sforzando per la campagna elettorale. Dopo le elezioni tornerà a compet… - pisu_laura : RT @ilCoperchio: Italia. Elezioni 25 settembre. I comizi degli esponenti di PD e Articolo Uno sono talmente affollati che basta un selfie… - LucianoRomeo9 : RT @ilCoperchio: Italia. Elezioni 25 settembre. I comizi degli esponenti di PD e Articolo Uno sono talmente affollati che basta un selfie… - LisaTorna : RT @ilCoperchio: Italia. Elezioni 25 settembre. I comizi degli esponenti di PD e Articolo Uno sono talmente affollati che basta un selfie… -

Il Fatto Quotidiano

Scenderanno in un bell'albergo, si faranno qualche, diranno qualcosa di generico e ... Leggi Anche dal blog di Sergio Caserta, l'elettorato di sinistra è smarrito: io personalmente farò ...Tra, abbracci e un brindisi con il prosecco, Conte si è rivolto al mondo dell'imprenditoria lombardo: "Abbiamo tante misure per il tessuto produttivo del Nord come del Sud". Qualche esempio "... Col Rosatellum largo al turismo elettorale: seggi sicuri per i big, selfie e poi a mai più rivedersi “Abbiamo tutte le carte in regola per parlare al Nord come al Sud. Siamo la vera forza riformatrice di questo Paese: dovunque siamo stati abbiamo alzato l’asticella della legalità, dell’antimafia e de ...“Chi è la vera Giorgia Meloni Una sobillatrice di estrema destra, una conservatrice che difende i valori della famiglia, una strenua difensora dell’Ucraina o una minaccia per l’Ue in uno dei suoi mom ...