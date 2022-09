Dazn | i dati Auditel della settima giornata di Serie A

(Di martedì 20 settembre 2022) Milan – Napoli è stata vista da 1.850.192 spettatoridi campionato particolare, quella appena conclusa, perché si sfidavano le due squadre più in forma del campionato, perché anticipava una sosta delle nazionali e perché ha visto le sconfitte di Inter, Juve, Roma e Milan (cosa che non accadeva dal 1955). Il settimo turno del nostro campionato è iniziato venerdì sera con Salernitana – Lecce e si è, appunto, concluso domenica sera con Milan – Napoli con Zona Gol che è stata sfruttata dasolo per le partitedomenica pomeriggio e che ha raccolto 262.083 spettatori. Le partite Come detto la partita più vista è stata Milan – Napoli, che ha visto i partenopei trionfare sul diavolo a San Siro ed è stata seguita da 1.850.192 tifosi su Danz. Staccata, con 951.219 spettatori, Roma – Atalanta, appena dietro allo scontro fra ...

alfloresd : RT @Zeta_Luiss: Segui la tua passione! Diventa giornalista sportivo al nostro Corso Executive: ?Redazione articoli sportivi ?Telecronache,… - Mauri459066571 : Rilancio, ci sarà una rilevazione dati #Auditel sulle partite di @DAZN_IT? Sicuramente si, quindi oltre a… - riotta : RT @Zeta_Luiss: Segui la tua passione! Diventa giornalista sportivo al nostro Corso Executive: ?Redazione articoli sportivi ?Telecronache,… - LuissDataLab : RT @Zeta_Luiss: Segui la tua passione! Diventa giornalista sportivo al nostro Corso Executive: ?Redazione articoli sportivi ?Telecronache,… - Zeta_Luiss : Segui la tua passione! Diventa giornalista sportivo al nostro Corso Executive: ?Redazione articoli sportivi ?Telec… -

Sono stati 6,1 milioni gli ascoltatori che hanno seguito sui match della settima di campionato, disputata il 17 e 18 settembre. I, fonte Auditel, della giornata seconda come audience totale a quanto registrato per il quinto turno di Serie A, quando ...... quelli dei player globali come Netflix, Disney+, Prime Video,, Raiplay, Mediaset Infinity, ... Sky Italia non comunicaufficiali, non più. Gli ultimi risalgono al giugno 2019. Allora, gli ...«Sky investe in Italia 1,2 miliardi all’anno fra contenuti e diritti». E concentrando il ragionamento solo sui contenuti originali ...Dopo essere stato visitato anche dai medici argentini, che hanno confermato la diagnosi romana (non ci sono lesioni al flessore sinistro). La Joya per adesso resterà a disposizione del ct Scaloni. Pot ...