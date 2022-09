CorSera: venerdì Nedved avrebbe voluto esonerare Allegri (Di martedì 20 settembre 2022) Per ora la Juve va avanti con Allegri, soprattutto per motivi economici, ma il tecnico è stato oggetto di una riunione venerdì alla Continassa, alla presenza dei dirigenti Juve. E in quell’occasione, Pavel Nedved, uno degli antiAllegriani più convinti, ha spinto per le dimissioni. Lo scrive il Corriere della Sera. “Avanti con Allegri, anche se non troppo Allegri dentro casa Juve, com’è logico che sia. A partire da Pavel Nedved, vicepresidente di lotta ma (al momento) non di governo: era uno di quelli ad aver posto il tema di un eventuale esonero, già nella riunione di venerdì alla Continassa, con Agnelli, il ds Federico Cherubini e l’ad Maurizio Arrivabene. Ma dovendo guardare ai conti, oltre che al campo, presidente e ad hanno detto no”. “Dopodiché, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 settembre 2022) Per ora la Juve va avanti con, soprattutto per motivi economici, ma il tecnico è stato oggetto di una riunionealla Continassa, alla presenza dei dirigenti Juve. E in quell’occasione, Pavel, uno degli antiani più convinti, ha spinto per le dimissioni. Lo scrive il Corriere della Sera. “Avanti con, anche se non troppodentro casa Juve, com’è logico che sia. A partire da Pavel, vicepresidente di lotta ma (al momento) non di governo: era uno di quelli ad aver posto il tema di un eventuale esonero, già nella riunione dialla Continassa, con Agnelli, il ds Federico Cherubini e l’ad Maurizio Arrivabene. Ma dovendo guardare ai conti, oltre che al campo, presidente e ad hanno detto no”. “Dopodiché, ...

capuanogio : ?? #Juventus avanti con #Allegri anche se già da venerdì #Nedved spingeva per l’esonero. #Agnelli e #Arrivabene con… - napolista : CorSera: venerdì #Nedved avrebbe voluto esonerare #Allegri Il vicepresidente Juve lo aveva proposto durante la riu… - Mazzarriball : RT @capuanogio: ?? #Juventus avanti con #Allegri anche se già da venerdì #Nedved spingeva per l’esonero. #Agnelli e #Arrivabene contrari, i… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: ?? #Juventus avanti con #Allegri anche se già da venerdì #Nedved spingeva per l’esonero. #Agnelli e #Arrivabene contrari, i… - Pacifisting11 : RT @capuanogio: ?? #Juventus avanti con #Allegri anche se già da venerdì #Nedved spingeva per l’esonero. #Agnelli e #Arrivabene contrari, i… -