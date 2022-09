Como, Longo: «Carico al massimo per questa avventura» (Di martedì 20 settembre 2022) Moreno Longo, tecnico del Como, si è presentato con delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club lombardo Moreno Longo ha rilasciato le prime dichiarazioni da tecnico del Como ai canali ufficiali del club. LE PAROLE – «Sono veramente felice, emozionato e stimolato per questa nuova esperienza ho trovato una società con una grande storia e una forte ambizione. Sono perfettamente conscio dell’opportunità che ho davanti a me e di cosa possa voler dire lasciare un segno in una piazza così importante. Per questo sono Carico al massimo e pronto a iniziare questo nuovo cammino». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022) Moreno, tecnico del, si è presentato con delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club lombardo Morenoha rilasciato le prime dichiarazioni da tecnico delai canali ufficiali del club. LE PAROLE – «Sono veramente felice, emozionato e stimolato pernuova esperienza ho trovato una società con una grande storia e una forte ambizione. Sono perfettamente conscio dell’opportunità che ho davanti a me e di cosa possa voler dire lasciare un segno in una piazza così importante. Per questo sonoale pronto a iniziare questo nuovo cammino». L'articolo proviene da Calcio News 24.

