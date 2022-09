Chi è Charlotte Lazzari | moglie di Kledi Kadiu? Chi sono i figli Lea e Gabriel?

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 20 settembre 2022) Classe 1974,è un personaggio televisivo italiano che deve la sua fama mainstream ad ‘Amici’. Ballerino di lungo corso (già nei primi dei ’90 era entrato nella Accademia Nazionale di Danza albanese, essendo lui nato a Tirana) ha iniziato a lavorare come primo ballerino di programmi del calibro dii ‘Buona Domenica’ e ‘C’è posta per te’, nella metà dei ’90, per poi diventare ballerino professionista ed in seguito insegnante del talent condotto da Maria De Filippi (ci sarà già nella prima edizione, datata 2002, quando il programma si chiamava ancora ‘Amici’). Sex symbol,ha fatto impazzire fan per decine d’anni, ma oggi ha formato un’amabile famiglia. In questa sede vogliamo proprio approfondire questo aspetto, legato alla vita privata di. Chi è...