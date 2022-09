Chi cura e tutela la basilica di San Pietro in Vaticano? Ruoli, enti ed istituzioni (Di martedì 20 settembre 2022) Città del Vaticano – La basilica di San Pietro in Vaticano, edificata sul luogo del martirio dell’apostolo Pietro e custode della sua sepoltura, accoglie ogni giorno migliaia di pellegrini che giungono per devozione o per ammirare il pregevole apparato architettonico e artistico ivi conservato. Alla sua tutela, spirituale e materiale, cooperano armonicamente varie anime: la Fabbrica di San Pietro, il Vicariato della Città del Vaticano, il Capitolo Vaticano, la Parrocchia di San Pietro e la Fondazione Fratelli tutti. La Fabbrica di San Pietro, istituita da Giulio II nel 1506 per la erigenda basilica, ne continua la conservazione e la gestione, secondo gli ordinamenti ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 20 settembre 2022) Città del– Ladi Sanin, edificata sul luogo del martirio dell’apostoloe custode della sua sepoltura, accoglie ogni giorno migliaia di pellegrini che giungono per devozione o per ammirare il pregevole apparato architettonico e artistico ivi conservato. Alla sua, spirituale e materiale, cooperano armonicamente varie anime: la Fabbrica di San, il Vicariato della Città del, il Capitolo, la Parrocchia di Sane la Fondazione Fratelli tutti. La Fabbrica di San, istituita da Giulio II nel 1506 per la erigenda, ne continua la conservazione e la gestione, secondo gli ordinam...

