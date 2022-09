“Cattedre scoperte ma i docenti non mancano, flop sistema reclutamento”. Gilda attacca il Governo (Di martedì 20 settembre 2022) "Se molti alunni non hanno ancora tutti i professori in classe, la responsabilità è del sistema di reclutamento che fa acqua da tutte le parti. Il problema, dunque, non sta nella mancanza di docenti nelle graduatorie, ma nelle procedure concorsuali che puntualmente si impantanano". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 settembre 2022) "Se molti alunni non hanno ancora tutti i professori in classe, la responsabilità è deldiche fa acqua da tutte le parti. Il problema, dunque, non sta nella mancanza dinelle graduatorie, ma nelle procedure concorsuali che puntualmente si impantanano". L'articolo .

orizzontescuola : “Cattedre scoperte ma i docenti non mancano, flop sistema reclutamento”. Gilda attacca il Governo - AniefTorino : Anief su Italia stampa - Cattedre scoperte, 'è uno scandalo' - danieledv79 : @Macchiaskili @GuidoCrosetto Anche prima della Gelmini le cattedre scoperte venivano coperte tardi. - BassottiViviani : RT @Pillezzi: @GuidoCrosetto Come se non fosse anni così la scuola. Anzi, c’è da dire che le scuole quest’anno hanno già chiamato i profes… - Pillezzi : @GuidoCrosetto Come se non fosse anni così la scuola. Anzi, c’è da dire che le scuole quest’anno hanno già chiamat… -