Carabinieri interrompono scambio di droga | pusher in manette

(Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Questa notte nel quartiere napoletano Pendino idel nucleo operativo della compagnia Stella hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un 43enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno notato l’uomo mentre cedeva un involucro ad una persona e sono intervenuti per verificare cosa stesse accadendo. Il 43enne si è accorto troppo tardi dell’arrivo deie ha gettato un pacchetto dietro a un motorino lì parcheggiato. E’ stato bloccato mentre l’involucro raccolto conteneva 38 dosi di crack pronte alla vendita. Per l’uomo, nelle cui tasche è stata rinvenuta e sequestrata anche la somma di 113 euro, sono scattate lee ora è in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

