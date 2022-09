Cameron Diaz, sua figli Raddix e la memoria muscolare: così è riuscita a tornare a recitare (Di martedì 20 settembre 2022) Una Cameron Diaz più in forma che mai ha raccontato a Jimmy Fallon come è stato tornare su un set a quasi 10 anni di distanza dall’ultimo film. E di come la figlia Reddix le ha cambiato in meglio la vita. Foto Getty Dopo anni di lontananza dalle scene, per scelta, è tornata. In grande stile. Perché i 50 anni, che non dimostra, e l’arrivo di una bambina nella sua vita, le hanno fatto tornare il gusto per qualcosa che credeva di non amare più. Cioè recitare. Che, spiega, ha scoperto essere un po’ come andare in bicicletta. Perché a un certo punto, la memoria musocolare prende il sopravvento. Parola di Cameron Diaz. La ... Leggi su amica (Di martedì 20 settembre 2022) Unapiù in forma che mai ha raccontato a Jimmy Fallon come è statosu un set a quasi 10 anni di distanza dall’ultimo film. E di come laa Reddix le ha cambiato in meglio la vita. Foto Getty Dopo anni di lontananza dalle scene, per scelta, è tornata. In grande stile. Perché i 50 anni, che non dimostra, e l’arrivo di una bambina nella sua vita, le hanno fattoil gusto per qualcosa che credeva di non amare più. Cioè. Che, spiega, ha scoperto essere un po’ come andare in bicicletta. Perché a un certo punto, lamusocolare prende il sopravvento. Parola di. La ...

