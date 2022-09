Boom di ascolti per il funerale di Elisabetta (più dell'ultimo royal wedding) - Primaonline

(Di martedì 20 settembre 2022) Mentre su La7 Enrico Mentana ha riportato in maratona per tre ore Dario Fabbri . Tutti hanno fatto ... attraverso gli speciali dei tg, ma anche ospitate dentro alcuni dei programmi contenitore, dicono ...

marbellapelato : @Matteleme Tornerà guarda caso quando uscirà fifa23 e farà boom di ascolti, un classico - Filomen83869405 : RT @Lalla5521: Caro Alfi,se oggi ci sarà un boom di ascolti, sappi che il merito è solo di quei due sottoncini di Pier e Giulia,non certo x… - napoliforever89 : RT @carlo234556: @famigliasimpson @Tvottiano @napoliforever89 @enrick81 @lorenzop861 @CIAfra73 @IntornoTv @1vs100tw @yosoyelfanal @misterf_… - carlo234556 : @famigliasimpson @napoliforever89 @misterf_tweets @Tvottiano @enrick81 @lorenzop861 @CIAfra73 @IntornoTv @1vs100tw… - carlo234556 : @famigliasimpson @Tvottiano @napoliforever89 @enrick81 @lorenzop861 @CIAfra73 @IntornoTv @1vs100tw @yosoyelfanal… -

leggo.it

Al mattino, con contenuti 'aperitivi' della cerimonia imminente, la puntata di 'Storie Italiane' su Rai1 ha avutorecord raggiungendo il 25,1% di share con 1,1 milioni di spettatori. Sull'......da fare per la sua collega Si segnala invece che lo diretta dei Funerali della Regina Elisabetta condotta dalla direttrice del tg della prima rete nazionale ha fatto un vero e propriodi... Ascolti Tv 8 settembre 2022, boom della Vita in diretta al 24,3% Lungo, noioso e prevedibile: questi gli aggettivi per descrivere il racconto "made in Rai" e condotto da Monica Maggioni che ha ammorbato il popolo italiano ...Ascolti speciale Verissimo: la popolare conduttrice ferma al 21% di share Ieri Silvia Toffanin ha seguito in diretta I Funerali della Regina Elisabetta.