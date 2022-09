Antonino Spinalbese, stoccata a Belén. Cosa le dice al GfVip (Di martedì 20 settembre 2022) Antonino Spinalbese, 27 anni, è finito nel ciclone del gossip per la sua relazione con Belén Rodriguez, con la quale ha avuto una figlia, Luna Marì, che ama perdutamente. Egli fa parte del cast di concorrenti del Grande Fratello Vip 7, che è appena iniziato. Nel video di presentazione, il modello ha spiegato di non essere più un parrucchiere, ma "un imprenditore creativo”; si è descritto come "ambizioso, pazzo, un'anima libera" e ha ammesso: "Mi piace sedurre da morire, è proprio una competizione, una gara. Sono attratto dal mondo femminile". Il concorrente, quindi, ha raccontato di avere avuto numerose esperienze lavorative: "Sono stato un parrucchiere, ad oggi sono un imprenditore creativo. Prima di fare il parrucchiere, ho fatto il cameriere, il giardiniere, lo sgombero di cantine e solai". Poi, guardandosi bene dal fare il nome ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 settembre 2022), 27 anni, è finito nel ciclone del gossip per la sua relazione conRodriguez, con la quale ha avuto una figlia, Luna Marì, che ama perdutamente. Egli fa parte del cast di concorrenti del Grande Fratello Vip 7, che è appena iniziato. Nel video di presentazione, il modello ha spiegato di non essere più un parrucchiere, ma "un imprenditore creativo”; si è descritto come "ambizioso, pazzo, un'anima libera" e ha ammesso: "Mi piace sedurre da morire, è proprio una competizione, una gara. Sono attratto dal mondo femminile". Il concorrente, quindi, ha raccontato di avere avuto numerose esperienze lavorative: "Sono stato un parrucchiere, ad oggi sono un imprenditore creativo. Prima di fare il parrucchiere, ho fatto il cameriere, il giardiniere, lo sgombero di cantine e solai". Poi, guardandosi bene dal fare il nome ...

