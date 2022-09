Alluvione delle Marche, trovate le scarpe del piccolo Mattia Luconi. Proseguono le ricerche con sommozzatori e cani molecolari (Di martedì 20 settembre 2022) Il fango ha restituito anche le scarpe di Mattia Luconi. Ieri era riemerso lo zainetto che il bambino di 8 anni aveva con sé quando un’onda lo ha strappato dalle braccia della madre, Silvia Mereu. Come riporta Ansa, le scarpe da tennis si trovavano nella stessa zona in cui è stata ripescata l’automobile della donna. Ancora tra i dispersi provocati dal maltempo che ha travolto Senigallia lo scorso 15 settembre, lo zaino di Mattia era stato trovato a circa 8 km di distanza dal punto in cui si trovava. Il padre, Tiziano, aveva detto di sperare ancora di ritrovare vivo suo figlio: «Magari nascosto perché si è impaurito ed è sfuggito da qualche parte». Le ricerche ora Proseguono con l’aiuto di sommozzatori e cani ... Leggi su open.online (Di martedì 20 settembre 2022) Il fango ha restituito anche ledi. Ieri era riemerso lo zainetto che il bambino di 8 anni aveva con sé quando un’onda lo ha strappato dalle braccia della madre, Silvia Mereu. Come riporta Ansa, leda tennis si trovavano nella stessa zona in cui è stata ripescata l’automobile della donna. Ancora tra i dispersi provocati dal maltempo che ha travolto Senigallia lo scorso 15 settembre, lo zaino diera stato trovato a circa 8 km di distanza dal punto in cui si trovava. Il padre, Tiziano, aveva detto di sperare ancora di ritrovare vivo suo figlio: «Magari nascosto perché si è impaurito ed è sfuggito da qualche parte». Leoracon l’aiuto di...

