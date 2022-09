Acea premia le eccellenze della transizione

Leggi su formiche

(Di martedì 20 settembre 2022) Comunità energetiche per incentivare l’uso delle rinnovabili, impianti a consumo zero, attività di risanamento dei bacini idrici e app per calcolare il risparmio di CO2. Sono solo alcuni dei risultati possibili realizzati grazie al secondo contest aziendale lanciato dache hato, nella giornata conclusiva, i migliori progetti sostenibili ideati dai dipendentisocietà. Una occasione di confronto per la multiutility capitolina controllata dal Comune di Roma (51%) che si è svolta in Toscana uno dei territori in cui l’azienda di Piazzale Ostiense è presente e che ha visto la partecipazione dell’amministratore delegato, Giuseppe Gola epresidente Michaela Castelli. Quest’ultima ha sottolineato “l’occasione per ritrovarci tutti insieme e gestire un periodo di gioco ma soprattutto un confronto utile per ...