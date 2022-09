“Terrazza Sentimento” | 8 anni all’imprenditore Alberto Genovese per violenza sessuale su due ragazze

(Di lunedì 19 settembre 2022) Al termine del processo con rito abbreviato, il 45enne, l’imprenditore milanese proprietario dell’attico “” di fronte al Duomo di Milano e accusato di due episodi di violenze sessuali è stato condannato a 8e 4 mesi dal gup di Milano, Chiara Valori., che era presente nell’aula del settimo piano del Palazzo di giustizia dove si svolgeva il processo, è stato ritenuto colpevole sia dello stupro nei confronti di una 18enne avvenuto il 10 ottobre 2020 nel suo attico ‘’ in centro a Milano, sia delladi una 23enne abusata il 10 luglio 2020 in una villa a Ibiza, sempre dopo averle rese incoscienti con un mix di ...

Giorno_Milano : Alberto Genovese, cos'è e dov'è Terrazza Sentimento - iamsalvonic : #AlbertoGenovese condannato a 8 anni e 4 mesi per il caso Terrazza sentimento - piave79 : RT @FebeDiCencrea: ?? #Breaking: Alberto #Genovese (terrazza sentimento) condannato a 6 anni - FebeDiCencrea : ?? #Breaking: Alberto #Genovese (terrazza sentimento) condannato a 6 anni -

Condannato Alberto Genovese , ex imprenditore digitale coinvolto nello scandalo delle presunte violenze sessuali ai danni di alcune giovani tra la sua '' di Milano e una villa a Ibiza. Il gup di Milano, secondo quanto riportato dall' Ansa , avrebbe emesso a suo carico una sentenza con pena a 8 anni e 4 mesi di carcere . La stessa ...... dopo averle rese incoscienti con mix di cocaina e ketamina, due modelle: una di 18 anni, durante una festa il 10 ottobre 2020 nel suo attico, l'altra di 23 anni ospite in una ...Una condanna arrivata al termine del processo con rito abbreviato. Due anni e cinque mesi anche per l'ex fidanzata di Genovese, Sarah Borruso. Gli avvocati: "Attendiamo le motivazioni" ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “targeting e pubblicità” come specificato nella cookie policy. Il rifiuto d ...