Sconcerti esonera Inzaghi. “L’Inter ha bisogno di una guida molto piu? sicura, la squadra si e? persa” (Di lunedì 19 settembre 2022) Mario Sconcerti sulle pagine de Il Corriere della Sera, analizza i punti deboli delL’Inter di Inzaghi contro l’Udinese, appunto Inzaghi. Cambiare due giocatori dopo mezzora e? un record secolare, da? un pessimo messaggio alla squadra perche? le conferma la fragilita? intrinseca e spinge ogni giocatore a un freno fisico che non puo? esistere dopo 30 minuti. E? un riassunto forse lapidario, ma reale dei problemi di un’Inter che in trasferta non sa stare in campo ed e? guidata con un’elettricita? confusa, senza riscontri sul campo. In questo momento L’Inter fuori non ha un gioco, non contrasta ne? ha un regista che la faccia ragionare. Il problema delL’Inter è dunque la sua guida Il risultato e? una ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 settembre 2022) Mariosulle pagine de Il Corriere della Sera, analizza i punti deboli deldicontro l’Udinese, appunto. Cambiare due giocatori dopo mezzora e? un record secolare, da? un pessimo messaggio allaperche? le conferma la fragilita? intrinseca e spinge ogni giocatore a un freno fisico che non puo? esistere dopo 30 minuti. E? un riassunto forse lapidario, ma reale dei problemi di un’Inter che in trasferta non sa stare in campo ed e?ta con un’elettricita? confusa, senza riscontri sul campo. In questo momentofuori non ha un gioco, non contrasta ne? ha un regista che la faccia ragionare. Il problema delè dunque la suaIl risultato e? una ...

napolista : Sconcerti esonera Inzaghi. “L’Inter ha bisogno di una guida molto più sicura, la squadra si è persa” Sul Corsera:… - ZonaBianconeri : RT @glmdj: #Allegri fa interviste non concordate? “La #Juventus non era a conoscenza dello sfogo di #Allegri con Sconcerti” (Gazzetta). Sem… - glmdj : #Allegri fa interviste non concordate? “La #Juventus non era a conoscenza dello sfogo di #Allegri con Sconcerti” (G… - LucaMaritano : RT @AleTanzini: La #Juventus non ha esonerato #Sarri dopo la sconfitta contro il #Napoli in cui era 'contento per i suoi ragazzi', figurate… - pccpla : RT @AleTanzini: La #Juventus non ha esonerato #Sarri dopo la sconfitta contro il #Napoli in cui era 'contento per i suoi ragazzi', figurate… -