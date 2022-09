Sconcerti: «Allegri non sta gestendo bene il gruppo, ma il gruppo non è un granché» (Di lunedì 19 settembre 2022) Mario Sconcerti è intervenuto, come di consueto a Maracanà su Tmw Radio. Ovviamente al centro della discussione c’è Allegri, con cui Sconcerti ha fatto una “chiacchierata” poi riportata dal Corriere della Sera. Un articolo che ha fatto molto rumore. È proprio il noto portale Tuttomercatoweb a fare un report delle sue dichiarazioni. Come nasce l’idea della chiacchierata con Allegri? «Mi meraviglia che sia venuta solo a me. Lo conosco da 20 anni, la squadra è in difficoltà e provo a chiamarlo. Questa intervista che passa per essere uno scoop è in realtà è una telefonata a un vecchio compagno di squadra che gli ha chiesto delle spiegazioni e lui gliele ha date volentieri. Non credevo di causare tutta questa attenzione. Come l’ho sentito? Dispiaciuto ma calmo, faceva un’analisi molto lucida della situazione e amava parlare ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 settembre 2022) Marioè intervenuto, come di consueto a Maracanà su Tmw Radio. Ovviamente al centro della discussione c’è, con cuiha fatto una “chiacchierata” poi riportata dal Corriere della Sera. Un articolo che ha fatto molto rumore. È proprio il noto portale Tuttomercatoweb a fare un report delle sue dichiarazioni. Come nasce l’idea della chiacchierata con? «Mi meraviglia che sia venuta solo a me. Lo conosco da 20 anni, la squadra è in difficoltà e provo a chiamarlo. Questa intervista che passa per essere uno scoop è in realtà è una telefonata a un vecchio compagno di squadra che gli ha chiesto delle spiegazioni e lui gliele ha date volentieri. Non credevo di causare tutta questa attenzione. Come l’ho sentito? Dispiaciuto ma calmo, faceva un’analisi molto lucida della situazione e amava parlare ...

