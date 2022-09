Scivola nel bosco durante un’escursione: Sorisole piange Aldo Sciammetta, padre e allenatore (Di lunedì 19 settembre 2022) Piazzatorre. I suoi ragazzi della Polisportiva Sorisolese lo aspettavano come ogni domenica, al campo sportivo, per ricevere le indicazioni tattiche preparate per affrontare la seconda partita del campionato di Seconda Categoria, al quale lui stesso li aveva condotti in una storica promozione dalla Terza. Invece Aldo Sciammetta, 51 anni, allenatore della prima squadra e imprenditore nel settore di pulizie insieme al fratello Antonio, alla sfida contro il Casnigo non ci è mai arrivato: è morto nella mattinata di domenica 18 settembre, durante un’escursione alla ricerca di funghi a Piazzatorre. Si era incamminato di buon mattino insieme a un amico, col quale aveva raggiunto il paese della Val Brembana: lasciata l’auto nel parcheggio di via Santa Lucia, i due a un certo punto avevano ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 19 settembre 2022) Piazzatorre. I suoi ragazzi della Polisportivase lo aspettavano come ogni domenica, al campo sportivo, per ricevere le indicazioni tattiche preparate per affrontare la seconda partita del campionato di Seconda Categoria, al quale lui stesso li aveva condotti in una storica promozione dalla Terza. Invece, 51 anni,della prima squadra e imprenditore nel settore di pulizie insieme al fratello Antonio, alla sfida contro il Casnigo non ci è mai arrivato: è morto nella mattinata di domenica 18 settembre,alla ricerca di funghi a Piazzatorre. Si era incamminato di buon mattino insieme a un amico, col quale aveva raggiunto il paese della Val Brembana: lasciata l’auto nel parcheggio di via Santa Lucia, i due a un certo punto avevano ...

