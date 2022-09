Mbappè: niente sessione fotografica con la Francia per i diritti d’immagine (Di lunedì 19 settembre 2022) L’asso della Paris Saint-Germain e della Francia, Kylian Mbappè “ha deciso di non prendere parte alla sessione fotografica in programma” domani con la Nazionale di calcio transalpina dopo il rifiuto della Federazione di “modificare l’accordo” per i diritti di immagine dei giocatori. La stella dei parigini e i suoi rappresentanti – in forma un comunicato – si rammaricano profondamente che nessun accordo possa, come richiesto, essere raggiunto prima della Coppa del Mondo su un tema che già a marzo aveva suscitato polemiche. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) L’asso della Paris Saint-Germain e della, Kylian“ha deciso di non prendere parte allain programma” domani con la Nazionale di calcio transalpina dopo il rifiuto della Federazione di “modificare l’accordo” per idi immagine dei giocatori. La stella dei parigini e i suoi rappresentanti – in forma un comunicato – si rammaricano profondamente che nessun accordo possa, come richiesto, essere raggiunto prima della Coppa del Mondo su un tema che già a marzo aveva suscitato polemiche. SportFace.

