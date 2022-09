L’importanza dei dettagli (Di lunedì 19 settembre 2022) Il calcio, si sa, è un gioco strano. Ogni partita è diversa dalle altre e molto spesso la differenza la fanno i dettagli. Puoi disputare la partita perfetta dal punto di vista dell’attenzione, dell’intensità, delle trame di gioco e non riuscire a trovare la via del gol. L’avversario poi, arriva una sola volta nella tua trequarti e si inventa un gol clamoroso. Può accadere che le situazioni ti impongano di cambiare approccio alla gara, un infortunio può scombussolare l’intero piano partita, come successo ieri sera al Napoli che è stato costretto a sostituire Politano. Kvaratskhelia Milan-Napoli (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images) Può accadere che la tua stella non faccia una di quelle partite che resteranno negli annali del calcio, non segni e non fornisca assist, ma fa piccole cose, dettagli, che ti ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 19 settembre 2022) Il calcio, si sa, è un gioco strano. Ogni partita è diversa dalle altre e molto spesso la differenza la fanno i. Puoi disputare la partita perfetta dal punto di vista dell’attenzione, dell’intensità, delle trame di gioco e non riuscire a trovare la via del gol. L’avversario poi, arriva una sola volta nella tua trequarti e si inventa un gol clamoroso. Può accadere che le situazioni ti impongano di cambiare approccio alla gara, un infortunio può scombussolare l’intero piano partita, come successo ieri sera al Napoli che è stato costretto a sostituire Politano. Kvaratskhelia Milan-Napoli (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images) Può accadere che la tua stella non faccia una di quelle partite che resteranno negli annali del calcio, non segni e non fornisca assist, ma fa piccole cose,, che ti ...

