L'accusa del Cremlino: "Su crimini di guerra a Izyum bugie ucraine come a Bucha" (Di lunedì 19 settembre 2022) "L'Ucraina sta cercando di diffondere false informazioni sui crimini di guerra a Izyum". E' la posizione del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Ria Novosti. "Questo è lo stesso scenario di... Leggi su europa.today (Di lunedì 19 settembre 2022) "L'Ucraina sta cercando di diffondere false informazioni suidi". E' la posizione del portavoce delDmitry Peskov, citato dalla Ria Novosti. "Questo è lo stesso scenario di...

CarloCalenda : No, avete solo messo mezza foto per farlo riconoscere. Una nuova categoria del giornalismo. Accusa anonima a un ano… - amnestyitalia : #BuoneNotizie #Sudan - Il procuratore generale del Darfur centrale ha annullato il procedimento nei confronti di Ba… - AntoVitiello : ?? #Origi accusa saltuariamente un indurimento del tendine che non lo fanno stare al 100% della condizione. Lui sare… - CarloCalenda : RT @ilmessaggeroit: Lodovica Rogati è la presunta protagonista del caso Richetti. «Condannata per calunnia, è lei che lo accusa di molestie… - ciccio_liso : RT @Agenzia_Ansa: Condannato a otto anni e quattro mesi Alberto Genovese, ex imprenditore del web imputato con l'accusa di aver violentato… -