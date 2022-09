Keita Balde sospeso fino a dicembre per violazione del protocollo antidoping (Di lunedì 19 settembre 2022) Il nazionale senegalese Keita Balde è stato sospeso fino al 5 dicembre per violazione del controllo antidoping in Italia, ha annunciato lo Spartak Mosca, il suo club attuale, un provvedimento che sembra compromettere la sua partecipazione ai Mondiali 2022. Il centrocampista “è stato sospeso dal tribunale nazionale antidoping italiano fino al 5 dicembre per violazione L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 19 settembre 2022) Il nazionale senegaleseè statoal 5perdel controlloin Italia, ha annunciato lo Spartak Mosca, il suo club attuale, un provvedimento che sembra compromettere la sua partecipazione ai Mondiali 2022. Il centrocampista “è statodal tribunale nazionaleitalianoal 5perL'articolo proviene da Calcio e Finanza.

sportface2016 : #SpartakMosca | Sospeso #KeitaBalde: violato controllo antidoping in #Italia - Stefaniaugo77 : RT @CalcioFinanza: Keita Balde sospeso per doping fino a dicembre: positivo al test antidoping quando giocava a Cagliari - yassine01937035 : RT @CalcioFinanza: Keita Balde sospeso per doping fino a dicembre: positivo al test antidoping quando giocava a Cagliari - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Keita Balde sospeso per doping fino a dicembre: positivo al test antidoping quando giocava a Cagliari - disagioscout : RT @CalcioFinanza: Keita Balde sospeso per doping fino a dicembre: positivo al test antidoping quando giocava a Cagliari -