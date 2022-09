Katia Ricciarelli si infuria e prende per i capelli un’attrice a Scherzi A Parte

(Di lunedì 19 settembre 2022) Non solo Amaurys Perez – sospeso per aria a preso a insulti da un addetto ai lavori – ancheè stata una delle vittime della nuova stagione di. Alla cantante lirica è stato fatto credere che il suo adorato cagnolino Ciuffy avesse mangiato un paio di orecchini preziosissimi (dal valore di 200 mila euro) di una ragazza che li aveva posati su un tavolino. I video di sorveglianza e la lastra fatta al cane confermano la tesi. Quando dal veterinario la ragazza a cui sono stati mangiati gli orecchini, Sabrina, nota ai più per aver fattodel duo comico Palla e Chiatta, inizia a provocare la cantante lei sbotta e di punto in bianco le rovescia addosso un’intera bottiglietta d’acqua. la pipì addosso ragazzi pic.twitter.com/263ttrtMXB — sopranini (@teamsopranini) ...

Domenica sera è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Scherzi a parte, condotta da Enrico Papi: lo scherzoè pienamente riuscito Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy, Kikapress Music: 'Summer' from Bensound.comQuest'anno nel cast ci saranno meno nomi da locandina come, Rita Rusic, Michele Cucuzza o Barbara Alberti . Ad arrivare in fondo sono quasi sempre concorrenti giovani come Tommaso ... Katia Ricciarelli e lo scherzo in diretta a Scherzi a parte: la reazione choc L'ex di Pippo Baudo vittima dello show timonato da Enrico Papi: la tensione è salita a tal punto che si è arrivati alle mani ...Domenica sera è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Scherzi a parte, condotta da Enrico Papi: lo scherzo Katia Ricciarelli è pienamente riuscito Foto: Ufficio ...