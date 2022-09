Justine Mattera | una divinità in piscina | si vede tutto

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 19 settembre 2022)è una showgirl di una bellezza sconvolgente: i suoi post mandano letteralmente fuori di testa i fan. Iniziamo, nel parlare di, nel sottolineare come non appena conseguita la laurea in letteratura italiana ed inglese alla prestigiosa Stanford University, sceglie di trasferirsi a Firenze dove riesce ad ottenere la specializzazione in lingua e letteratura italiana e storia dell’arte. InstagramNon possiamo non sottolineare come nella carriera disia stato decisamente importante il periodo in cui, con l’obiettivo di pagarsi gli studi, si mise a lavorare come modella e cubista ed è proprio in una situazione del genere che venne notata da Joe T Vannelli. Da questo momento la sua carriera è stata, senza ombra di dubbio, in discesa. Va citato il ...