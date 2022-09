In Francia il partito di Mélenchon è nei guai per un caso di violenza domestica (Di lunedì 19 settembre 2022) Riguarda il deputato Adrien Quatennens, e se ne parla per via della mancata condanna da parte del leader Leggi su ilpost (Di lunedì 19 settembre 2022) Riguarda il deputato Adrien Quatennens, e se ne parla per via della mancata condanna da parte del leader

yuna_hikari : RT @ilpost: In Francia il partito di Mélenchon è nei guai per un caso di violenza domestica - CappaManlio : RT @ilpost: In Francia il partito di Mélenchon è nei guai per un caso di violenza domestica - maryfagi : @LiaQuartapelle @OlafScholz @pdnetwork @EnricoLetta Quella stessa Germania che ha già stretto accordi con la Franci… - ilpost : In Francia il partito di Mélenchon è nei guai per un caso di violenza domestica - Antonio63503032 : RT @ENAPAY_2: Varie migliaia di manifestanti si sono concentrati a Parigi nella piazza Palais Royal dopo essere stati convocati dal Partito… -