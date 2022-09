I controlli della qualità dell’aria nelle classi rimangono sulla carta: il governo li prevede ma poi non stanzia fondi. Le Regioni: “L’applicazione delle linee guida è impraticabile” (Di lunedì 19 settembre 2022) La qualità dell’aria nelle scuole non cambierà. Nessuno la controllerà. Nessuno proporrà ai dirigenti scolastici degli impianti di ventilazione meccanica o altro. Nessun preside chiederà ad alcun sindaco di fare gli interventi che servono per migliorare la vita in aula. Fatta la Legge, trovato il modo per non realizzarla. Sembra una barzelletta ma è tutto scritto “nero su bianco” e il fattoquotidiano.it ha potuto verificare da provvedimenti, linee guida e risposta delle Regioni, che non solo non sono stati fatti gli impianti, ma saranno inesistenti anche i controlli. Il decreto di Draghi – Il 26 luglio scorso il premier firma un Decreto (pubblicato in Gazzetta ufficiale il tre agosto scorso) che cita: “Il dirigente scolastico richiede alle autorità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Lascuole non cambierà. Nessuno la controllerà. Nessuno proporrà ai dirigenti scolastici degli impianti di ventilazione meccanica o altro. Nessun preside chiederà ad alcun sindaco di fare gli interventi che servono per migliorare la vita in aula. Fatta la Legge, trovato il modo per non realizzarla. Sembra una barzelletta ma è tutto scritto “nero su bianco” e il fattoquotidiano.it ha potuto verificare da provvedimenti,e risposta, che non solo non sono stati fatti gli impianti, ma saranno inesistenti anche i. Il decreto di Draghi – Il 26 luglio scorso il premier firma un Decreto (pubblicato in Gazzetta ufficiale il tre agosto scorso) che cita: “Il dirigente scolastico richiede alle autorità ...

ladyonorato : Ma è possibile che si espongano a rischio della vita anche gli studenti tirocinanti?? Queste tragedie sono inaccett… - giangigag : RT @GenCar5: Dai cavi corrosi della funivia del Mottarone alla messa in sicurezza del fiume Misa a Senigallia, zero controlli in un paese c… - eutekne : Ultimi controlli sul prospetto della super ACE Dati articolati nel quadro RS in virtù della necessità di separare… - mikolangel1974 : RT @GenCar5: Dai cavi corrosi della funivia del Mottarone alla messa in sicurezza del fiume Misa a Senigallia, zero controlli in un paese c… - fiore79773274 : RT @GenCar5: Dai cavi corrosi della funivia del Mottarone alla messa in sicurezza del fiume Misa a Senigallia, zero controlli in un paese c… -