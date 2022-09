I 5 motivi che salvano Inzaghi: perché l’allenatore dell’Inter merita ancora fiducia (Di lunedì 19 settembre 2022) L’inizio di stagione in casa Inter è stato ben al di sotto delle aspettative. La squadra di Simone Inzaghi ha confermato qualche limite di troppo anche nell’ultima giornata del campionato di Serie A contro l’Udinese, è arrivata la terza sconfitta stagionale in 7 giornate. I nerazurri hanno pagato qualche errore di troppo in fase difensiva e non sono stati in grado di sfruttare le occasioni da gol. In Champions League la situazione si è risollevata, il successo in trasferta contro il Plzen ha permesso ai nerazzurri di salire a tre punti in classifica e rientrare in corsa per la qualificazione agli ottavi dopo il ko all’esordio contro il Bayern Monaco. La posizione dell’allenatore ex Lazio non è tranquilla, ma un ribaltone è al momento da escludere. perché Simone Inzaghi non deve essere esonerato I margini di crescita ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 19 settembre 2022) L’inizio di stagione in casa Inter è stato ben al di sotto delle aspettative. La squadra di Simoneha confermato qualche limite di troppo anche nell’ultima giornata del campionato di Serie A contro l’Udinese, è arrivata la terza sconfitta stagionale in 7 giornate. I nerazurri hanno pagato qualche errore di troppo in fase difensiva e non sono stati in grado di sfruttare le occasioni da gol. In Champions League la situazione si è risollevata, il successo in trasferta contro il Plzen ha permesso ai nerazzurri di salire a tre punti in classifica e rientrare in corsa per la qualificazione agli ottavi dopo il ko all’esordio contro il Bayern Monaco. La posizione delex Lazio non è tranquilla, ma un ribaltone è al momento da escludere.Simonenon deve essere esonerato I margini di crescita ...

