Guidano ubriachi e sotto l'effetto di droga, denuncia e ritiro di patente per 3 uomini

Nell'ambito dei controlli i Carabinieri della Compagnia di Colleferro, in un'attività disposta dal Comando Provinciale di Roma è stata attuata con un massiccio dispiegamento di forse sono stati denunciati tre uomini alla Procura della Repubblica di Velletri e segnalare una persona alla Prefettura. Sono stati i militari del Nucleo Radiomobile della stazione di Gorga a svolgere accertamenti su persone alla guida per mezzo di etilometri utilizzati nei vari posti di blocco. In due alla guida ubriachi Si è trattato di accertamenti che hanno portato a constatare che un 44enne di Segni e un 47enne di Anagni erano alla guida di autovetture in evidente stato di alterazione dovuta all'abuso di bevande alcoliche, con un tasso alcolemico rispettivamente di 1,65 e 0,96 g/l. Per entrambi è scattato il ritiro della patente.

