Forte terremoto in Messico di magnitudo 7.4, allerta tsunami (Di lunedì 19 settembre 2022) Una Forte scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito il Messico, a largo di largo di La Placita de Morelos, la costa centrale messicana sul Pacifico. Il sisma, che si è registrato oggi 19 settembre alle 13 ore locali con...

solonews1011 : RT @mondoterremoti: Un altro video piuttosto impressionante ci mostra l'accelerazione del suolo prodotta dal forte #terremoto di magnitudo… - fisco24_info : Messico, forte terremoto di magnitudo 7.4 nel Michoacán: La scossa è stata avvertita anche a Città del Messico - twittalopex : Non ci si può credere che lo stesso giorno ci sia un terremoto forte in Messico. Questo è il terzo che cade il 19 s… - ArmandaGelsomin : RT @mondoterremoti: Un altro video piuttosto impressionante ci mostra l'accelerazione del suolo prodotta dal forte #terremoto di magnitudo… - mauro_in_89 : #Messico ???? forte #terremoto con #magnitudo 7.5 della Scala Richter. Incredibile come questa data risulti sempre ne… -