Formazione tecnico-professionale, pilastro dello sviluppo. Il prof. Valditara spiega perché (Di lunedì 19 settembre 2022) Nella più grande potenza industriale d'Europa, la Germania, l'80% degli studenti frequenta l'apprendistato e le scuole tecnico-professionali. In Italia, fra Formazione e istruzione professionale regionale e istruzione tecnica statale, siamo a poco più del 40%, a fronte del ben 58% degli studenti che scelgono il sistema liceale. Non è un caso, dunque, se sempre in Germania ben 900.000 giovani frequentino il sistema della Formazione tecnica superiore, costruito in continuità con il precedente e coerente percorso scolastico tecnico-professionale. Per fare un paragone, nel nostro Paese fino ad oggi sono soltanto 16.000. È interessante constatare come negli anni '70 del secolo scorso, quando l'Italia era la quinta potenza industriale al ...

