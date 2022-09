Elezioni, Csel: "88% seggi si trova all'interno di edifici scolastici" (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 18 set. - L''88% dei 61.562 seggi elettorali dislocati nella penisola si trova all'interno di edifici scolastici. E sono edifici destinati alla didattica il 75% circa dei fabbricati che ospitano ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 18 set. - L''88% dei 61.562elettorali dislocati nella penisola siall'di. E sonodestinati alla didattica il 75% circa dei fabbricati che ospitano ...

News24_it : Elezioni, Csel: 'Per Comuni difficile trovare locali alternativi a scuole e adeguati per seggi' - News24_it : Elezioni, Csel: '88% seggi si trova all’interno di edifici scolastici' - News24_it : Elezioni, Csel: 'Dopo 2 anni dad anno scolastico inizia con nuova interruzione per seggi' - zazoomblog : Elezioni Csel: “Dopo 2 anni dad anno scolastico inizia con nuova interruzione per seggi” - #Elezioni #Csel: #“Dopo… - ledicoladelsud : Elezioni, Csel: “88% seggi si trova all’interno di edifici scolastici” -