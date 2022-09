"Con Meloni troveremo l'accordo". La profezia di Salvini sullo scostamento di bilancio (Di lunedì 19 settembre 2022) Matteo Salvini non ha dubi. sullo scostamento di bilancio alla fine ci sarà accordo con Giorgia Meloni. Il Paese è in crisi e ha bisogno di interventi efficaci e immediati. Per questo non c'è tempo da perdere e il centrodestra saprà presto trovare la quadratura del cerchio. «Contro l'emergenza bollette servono 30 miliardi subito, per non spenderne almeno tre volte tanto domani tra cassa integrazione, disoccupazione e impoverimento del Paese. Il Pd finge che il problema non esista: non vorrei che, sapendo di perdere, preferisca consegnare al centrodestra un Paese in macerie. L'Italia ha bisogno di un fisco più equo e che incentivi il lavoro (penso alla Flat Tax), una giusta riforma delle pensioni per evitare il ritorno alla drammatica Legge Fornero (quota 41, da fare entro la fine ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 settembre 2022) Matteonon ha dubi.dialla fine ci saràcon Giorgia. Il Paese è in crisi e ha bisogno di interventi efficaci e immediati. Per questo non c'è tempo da perdere e il centrodestra saprà presto trovare la quadratura del cerchio. «Contro l'emergenza bollette servono 30 miliardi subito, per non spenderne almeno tre volte tanto domani tra cassa integrazione, disoccupazione e impoverimento del Paese. Il Pd finge che il problema non esista: non vorrei che, sapendo di perdere, preferisca consegnare al centrodestra un Paese in macerie. L'Italia ha bisogno di un fisco più equo e che incentivi il lavoro (penso alla Flat Tax), una giusta riforma delle pensioni per evitare il ritorno alla drammatica Legge Fornero (quota 41, da fare entro la fine ...

