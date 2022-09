Ciambriello | “A Fuorni pochi agenti”

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 19 settembre 2022) di Monica De Santis Condivide a pieno il pensiero di Giuseppe Borrelli, capo dei Pm salernitani sulle carceri italiane, ridotte male e che ledono la dignità di qualsiasi essere umano, Samuele, garante dei detenuti per la Regione Campania. “Non sono sorpreso da questo intervento illuminato ed illuminante del Procuratore Borrelli sui temi delle carceri. Non è la prima volta che prova a far uscire dall’oblio della politica e della società, cosiddetta civile, il tema, sia dell’esecuzione penale e sia il tema delle carceri, dicendo pane al pane e vino al vino, anche quando ricorda che ci sono una ventina di detenuti, nel carcere diaccusati dall’interno come spacciatori, come se ci fosse “una piazza di spaccio” che tutti sanno e nessuno ferma. Il problema vero nel carcere di Salerno, come in tutte le altre carceri è la mancanza di ...