Chi è Elenoire Ferruzzi del GF Vip 7: età, altezza, peso, nata uomo, trans (Di lunedì 19 settembre 2022) Elenoire Ferruzzi: età, altezza, peso e curiosità. Il suo nome è salito alla ribalta nel 2021, quando è finita all'ospedale e ha rischiato la vita a causa del Covid 19. Dopo tre mesi di ricovero, la showgirl era tornata a casa e aveva pubblicato un post su Instagram. La lotta contro il Coronavirus è stata durissima, ma per fortuna è riuscita a combattere e a vincere contro la malattia. "Faccio questo video per dirvi che sono viva. – aveva detto Elenoire Ferruzzi in una Instagram story – Anche se c'è stato un momento nel quale stavo morendo, potevo non passare la notte hanno detto a mia madre. Voglio ringraziare di cuore tutto il reparto di rianimazione dell'ospedale Sacco. Sono più di tre mesi che sono qui. Ancora è lunga, ma sono viva. Scusate se parlo male, ma ho ...

