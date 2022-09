Berlusconi alle donne: “Votatemi, per tutta la vita sono andato a caccia del vostro amore e sono più bello di Letta” | VIDEO (Di lunedì 19 settembre 2022) Berlusconi alle donne: “Votatemi, sono più bello di Letta” VIDEO “Per tutta la vita sono andato a caccia del vostro amore e sono anche più bello di Letta”: così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi si è rivolto alle donne in vista del voto del 25 settembre. Leggi su tpi (Di lunedì 19 settembre 2022): “piùdi“Perladelanche piùdi”: così il leader di Forza Italia Silviosi è rivoltoin vista del voto del 25 settembre.

