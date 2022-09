Andrea e il medico che gli salvò la vita: “Lo operammo stando in ginocchio” (Di lunedì 19 settembre 2022) È un miracolo ?aico quello compiuto dalla scienza medica esattamente 24 anni fa. Era infatti il 19 settembre del 1998 quando, per la prima volta in Italia, venne operato, e salvato, un bambino di un anno, figlio di Testimoni di Geova, senza fare ricorso a trasfusioni di sangue. Quel giorno i dottori si trovarono a un bivio: salvare la vita al piccolo contravvenendo ai dettami della religione dei suoi genitori, o rispettare le loro volontà al costo di mettere in serio pericolo la vita del piccolo che doveva affrontare un intervento non da poco, ma a cuore aperto? La questione religiosa La soluzione trovata dall’equipe di cardiochirurgia pediatrica diretta dal dottor Alessandro Frigiola dell’ospedale di San Donato Milanese, fu straordinaria: riuscire a operarlo senza ricorrere a trasfusioni. Ma come riuscirce a portare a termine quell’operazione unica ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 19 settembre 2022) È un miracolo ?aico quello compiuto dalla scienza medica esattamente 24 anni fa. Era infatti il 19 settembre del 1998 quando, per la prima volta in Italia, venne operato, e salvato, un bambino di un anno, figlio di Testimoni di Geova, senza fare ricorso a trasfusioni di sangue. Quel giorno i dottori si trovarono a un bivio: salvare laal piccolo contravvenendo ai dettami della religione dei suoi genitori, o rispettare le loro volontà al costo di mettere in serio pericolo ladel piccolo che doveva affrontare un intervento non da poco, ma a cuore aperto? La questione religiosa La soluzione trovata dall’equipe di cardiochirurgia pediatrica diretta dal dottor Alessandro Frigiola dell’ospedale di San Donato Milanese, fu straordinaria: riuscire a operarlo senza ricorrere a trasfusioni. Ma come riuscirce a portare a termine quell’operazione unica ...

