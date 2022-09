Abusi sessuali, Richetti contrattacca: «Da Fanpage fango per insozzare me e Azione» (Di lunedì 19 settembre 2022) Matteo Richetti passa al contrattacco. In una lunga nota, infatti, il senatore di Azione sospettato di Abusi sessuali su una donna, ha attaccato il sito online Fanpage.it accusandolo di aver avviato «una campagna diffamatoria senza precedenti» contro di lui. «Mi sono convinto – ha spiegato – che si tratti di un’operAzione politica, ordita per danneggiare me come candidato, e soprattutto la lista Azione-Italia viva». A sua discolpa l’esponente di Azione cita l’inchiesta apparsa sul Domani. Stando a quanto pubblicato dal quotidiano, infatti, la presunta accusatrice di Richetti sarebbe (Fanpage non ha pubblicato nomi) l’attrice Lodovica Rogati. Richetti: «Montatura elettorale» La vicenda risale al 16 ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 settembre 2022) Matteopassa al contrattacco. In una lunga nota, infatti, il senatore disospettato disu una donna, ha attaccato il sito online.it accusandolo di aver avviato «una campagna diffamatoria senza precedenti» contro di lui. «Mi sono convinto – ha spiegato – che si tratti di un’operpolitica, ordita per danneggiare me come candidato, e soprattutto la lista-Italia viva». A sua discolpa l’esponente dicita l’inchiesta apparsa sul Domani. Stando a quanto pubblicato dal quotidiano, infatti, la presunta accusatrice disarebbe (non ha pubblicato nomi) l’attrice Lodovica Rogati.: «Montatura elettorale» La vicenda risale al 16 ...

