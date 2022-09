Un messaggio whatsapp alla figlia poi il tentato suicidio, nel Pavese esplode palazzina (Di domenica 18 settembre 2022) Un messaggio whatsapp alla figlia poi il tentato suicidio. È stata provocata da un tentativo di suicidio l’esplosione verificatasi nella tarda serata di ieri in una palazzina di Palestro (Pavia), in Lomellina al confine con la provincia di Vercelli. L’uomo che ha cercato di togliersi la vita, 44 anni, è ora ricoverato in gravi condizioni al Centro grandi ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano: è in prognosi riservata, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Lievemente feriti i due coniugi, di 71 e 60 anni, che vivono nell’abitazione a fianco: entrambi gli appartamenti sono stati dichiarati inagibili dai vigili del fuoco intervenuti subito sul posto. Dagli accertamenti condotti dai carabinieri, è emerso che il 44enne aveva inviato un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Unpoi il. È stata provocata da un tentativo dil’esplosione verificatasi nella tarda serata di ieri in unadi Palestro (Pavia), in Lomellina al confine con la provincia di Vercelli. L’uomo che ha cercato di togliersi la vita, 44 anni, è ora ricoverato in gravi condizioni al Centro grandi ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano: è in prognosi riservata, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Lievemente feriti i due coniugi, di 71 e 60 anni, che vivono nell’abitazione a fianco: entrambi gli appartamenti sono stati dichiarati inagibili dai vigili del fuoco intervenuti subito sul posto. Dagli accertamenti condotti dai carabinieri, è emerso che il 44enne aveva inviato un ...

